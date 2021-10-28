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الامارات | شمسة بنت حشر والمطوع يتنافسان على رئاسة «الطائرة»

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معاذ كمبال ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، سباق الترشح لمنصب رئيس مجلس اتحاد الكرة الطائرة للدورة الانتخابية 2020-2024، وبحسب بيان صحافي، قدمت أمس أوراق ترشحها عن نادي الوصل كثاني المترشحين للمنصب، فيما كان الدكتور أحمد المطوع، الذي يشغل منصب الأمين العام للاتحاد، قدم أوراق ترشحه عن نادي النصر.

وسيظل باب الترشح مفتوحاً حتى يوم الأحد المقبل، على أن تتواصل بعدها العملية الانتخابية بفتح باب الطعون وإعلان القوائم النهائية، بينما ستجرى الانتخابات يوم 23 نوفمبر المقبل، بينما ستعلن النتائج النهائية يوم 9 من ديسمبر المقبل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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