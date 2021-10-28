الامارات | اتحاد الكرة يناقش تعديلات لائحة التراخيص مع أندية «الأولى»

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش تعديلات لائحة التراخيص مع أندية «الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد اتحاد كرة القدم، أول من أمس، في مقره بدبي، اجتماعاً تنسيقياً مع المديرين التنفيذيين وأمناء السر بأندية الدرجة الأولى، حيثُ تمت مناقشة لائحة تراخيص أندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2022-2023 وتعديلاتها الجديدة التي أقرها مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماع سابق. واستعرض الاجتماع لائحة تراخيص أندية الدرجة الأولى مع شرح للتعديلات الجديدة التي طرأت عليها، والتي تمت مناقشتها كذلك خلال ورشة العمل التي أقيمت في الرابع من أكتوبر الجاري.

وقال بيان صحافي: «يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص اتحاد الكرة على إطلاع مسؤولي أندية الدرجة الأولى على التعديلات الجديدة لأهميتها، الأمر الذي سيُعطي حافزاً كبيراً للأندية، ويدفعها لتسخير جهودها لتحقيق المتطلبات والمعايير التي تتضمنها لائحة التراخيص».

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