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الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

النصر - اتحاد كلباء 18:15

العروبة - الشارقة 18:15

الجزيرة - بني ياس 20:30

سيلتا فيغو - ريال سوسييداد 21:30

غرناطة - خيتافي 22:00

ليفانتي - أتلتيكو مدريد 23:30

الدوري السعودي

الحزم - الاتحاد 19:05

الشباب - الطائي 20:50

غزل المحلة - المصري 19:30

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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