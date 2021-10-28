الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
النصر - اتحاد كلباء 18:15
العروبة - الشارقة 18:15
الجزيرة - بني ياس 20:30
سيلتا فيغو - ريال سوسييداد 21:30
غرناطة - خيتافي 22:00
ليفانتي - أتلتيكو مدريد 23:30
الدوري السعودي
الحزم - الاتحاد 19:05
الشباب - الطائي 20:50
غزل المحلة - المصري 19:30
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