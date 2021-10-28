شكرا لقرائتكم خبر عن متعب لـ محمد شريف: بلاش تضايق نفسك إنك ملعبتش النهاردة.. وصفقات الأهلى ناجحة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب، نجم الأهلى السابق، أن صفقات النادى الأهلى ظهرت اليوم أمام الإسماعيلى بنجاح، وهذا يصب فى مصلحة الأهلى، قائلا: "صفقات الأهلى النهاردة كانت ناجحة بنسبة 100%".

وأضاف متعب خلال برنامج استاد مصر الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، أنه عندما يكون الفريق لديه أكثر من لاعب فى نفس المركز فهذه ميزة فى الأهلى، فعندما يجلس لاعب على مقاعد البدلاء نجد أكثر من بديل يلعب أساسيا.

ووجه متعب رسالة إلى محمد شريف لاعب الفريق قائلا: "أقول لشريف متحطش نفسك تحت ضغط، الانضمام للمنتخب هييجى، والأهداف هتيجى، فبلاش تضايق نفسك إنك ملعبتش النهاردة وخليك مركز زى ما أنت".

وحقق فريق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري. سجل رباعية الأهلي، على معلول وأحمد عبد القادر فيما سجل بيرسي تاو "هدفين".