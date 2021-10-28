شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لاتفوتك اليوم الأربعاء 27\10\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الأربعاء 27 /10 /2021، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.

يحرص الجهاز الفني لمنتخبنا الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش على متابعة كافة مباريات بطولة الدوري العام وكذلك مباريات اللاعبين المحترفين قبل الإعلان عن القائمة النهائية للفراعنة في المعسكر المقبل، والذى يأتى قبل مواجهة انجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2020.