شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لاتفوتك اليوم الأربعاء 27\10\2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الأربعاء 27 /10 /2021، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.
يحرص الجهاز الفني لمنتخبنا الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش على متابعة كافة مباريات بطولة الدوري العام وكذلك مباريات اللاعبين المحترفين قبل الإعلان عن القائمة النهائية للفراعنة في المعسكر المقبل، والذى يأتى قبل مواجهة انجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2020.
ديانج أول حالة طرد في الدوري المصري بمباراة الأهلى و الإسماعيلي.. فيديو
تلقى اليو ديانج لاعب الأهلي أول حالة طرد في مباراة فريقه ضد الإسماعيلي في الدقيقة 74 من عمر المباراة التي تجمعهما على إستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
أقر مركز التسوية و التحكيم الرياضى بأحقية الثنائى شريف الشمرلى مرشح الرئاسة فى انتخابات الطائرة، و هويدا مندى مرشح أمين الصندوق، بخوض الإنتخابات بعد تقديم طعن على استبعادهما من سباق الانتخابات.
تعادل الإيفواري سيرجي إيريك لاعب مصر المقاصة لفريقه أمام بيراميدز، مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 48 من زمن المباراة التي تجمعهما، في المحاولة الأولى للفريق الفيومي باللقاء.
أرسل محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخبنا الوطنى نتائج الأشعة الأخيرة التى أجراها على العضلة الخلفية للجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى، والتى أكدت تعافيه بنسبة 90% وبالتالى سيكون جاهزاً من الناحية الطبية للتواجد فى معسكر الفراعنة القادم.