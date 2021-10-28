شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يستقبل نائب رئيس المريخ السوداني.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، داخل مقر النادي محمد سيد أحمد نائب رئيس نادي المريخ السوداني، وتوكل صالح عضو مجلس الإدارة، وذلك في إطار العلاقات التاريخية التي تربط بين الشقيقين.

وقام حسين لبيب بالترحيب بالوفد السوداني وتمنى لهم قضاء وقت ممتع داخل مصر بشكل عام ونادي الزمالك بشكل خاص، كما تم عقد جلسة بين الجانبين تبادلا خلالها الحديث في بعض الأمور الخاصة بالعلاقات التاريخية التي تجمع الناديين على مدار التاريخ.

من جانبه أكد لبيب أنه سعيد بزيارة مسئولي نادي المريخ في ناديهم الزمالك والذي تربطهم به علاقات ممتازة على مدار سنوات، بالإضافة إلى ارتباط الشعبين الشقيقين.

وأكد رئيس لجنة الزمالك أنه في زيارة اليوم تحدث الجانبان في إعادة التوأمة بين الناديين، كذلك تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين الجانبين خلال المستقبل، مضيفًا أن الزمالك بابه مفتوح للمريخ السوداني في أي وقت.

وعلى صعيد متصل قال محمد سيد أحمد نائب رئيس نادي المريخ، إنه شرف ما بعده شرف تواجده اليوم داخل نادي الزمالك، مؤكدا زملكاويته القوية وتشجيعه للقلعة البيضاء.

وأكد نائب المريخ أن الهدف من الزيارة هو إعادة إحياء التوأمة المتواجدة بين الزمالك والمريخ، والممتدة على مدار سنين كثيرة، وأشار إلى أنه خلال زيارته نقل لمسؤولي الزمالك تحيات حازم مصطفى رئيس نادي المريخ وشكرهم على الاستضافة.

وواصل أنهم يسعون خلال الفترة المقبلة لتوطيد العلاقات واكتساب الخبرات فيما بين الناديين، وأشار إلى أن التوأمة الجديدة بين الناديين سيجني الطرفان ثمارها خلال المستقبل.