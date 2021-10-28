شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى: الجميع بالأهلي على قلب رجل واحد ونعد الجماهير باستعادة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عمار حمدي، لاعب وسط الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على الإسماعيلي برباعية نظيفة في افتتاح الدوري، مؤكدا أن كل اللاعبين كانوا رجالا والجميع كانوا على قلب رجل واحد، لمساعدة الفريق على تقديم أفضل النتائج.

وعن الدعم الذي يلقاه من جمهور الأهلي بعد المطالبة بعودته من الإعارة إلى الاتحاد السكندري قال في تصريحات لقناة الأهلي: "أشكر جماهير الأهلي على الدعم وأعدهم ألا أخذلهم".

وواصل: "نعد جماهير الأهلي بألا نضيع بطولة الدوري كما حدث في الموسم الماضي، وأن نحقق اللقب في الموسم الحالي".

وحقق فريق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري. سجل رباعية الأهلي على معلول وأحمد عبد القادر فيما سجل بيرسي تاو "هدفين".

وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري ويفتتح حسابه في الموسم الجديد في ليلة تألق بيرسي تاو مع أول مشاركة رسمية له مع المارد الأحمر ، كما تألق أحمد عبد القادر .