شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلى اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلى اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، حيث شهد النادي العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، انتهاء القمة المصرية بين الأهلى والإسماعيلي بانتصار كبير للمارد الأحمر، ونرصد أبرز ما جاء في الحصاد كالتالي:

الأهلي يستعرض عضلاته أمام الأسماعيلي برباعية برعاية الساحر بيرسي تاو

حقق فريق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري، سجل رباعية الأهلي ، على معلول وأحمد عبد القادر فيما سجل بيرسي تاو "هدفين".

الأهلى عن بيرسى تاو: مهارة.. أداء.. تهديف.. بداية ولا أروع للاعبنا الجنوب أفريقى

أشاد الحساب الرسمى للنادى الأهلى، بالجنوب أفريقى بيرسى تاو جناح النادى الأهلى، فى أول مشاركة له مع الفريق الأحمر أمام الإسماعيلى، فى المباراة التى أقيمت اليوم الأربعاء، فى إطار مباريات الأسبوع الأول من بطولة الدورى العام.

ثلاثة لاعبين يشعلون صراع الهدافين في الدورى بالجولة الأولى أشعل ثلاثة لاعبين صراع الهدافين في الدوري المصري في الجولة الأولى التي تختتم غدا بمباراة المصري وغزل المحلة، وسجل اللاعبون الثلاثة هدفين لكل منهما في أول مباراة لهم بالمسابقة.

مهلة الـ15 يوما تقرب قمة الزمالك و الأهلي من الحكام المصريين أو العرب

وضعت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع لجنة الحكام مهلة 15 يوم من أجل الموافقة على طلب أي نادي لاستقدام حكام أجانب لمباريات الفريق الراغب في ذلك .

على معلول ثانى أفضل هداف عربي للأهلى على مر التاريخ

بات التونسى على معلول أفضل ثانى هداف عربي في تاريخ النادي الأهلي بعد المغربي وليد أزارو الذى خاض مع الأهلي 60 مباراة في الدوري سجل خلالها 26 هدفاً.

اتحاد الكرة يتراجع عن تحمل تكاليف حكام قمة الزمالك والأهلي في الدوري

استقر مسئولو اتحاد الكرة على عدم تحمل تكاليف حكام قمة الزمالك و الأهلي المقرر لها 5 نوفمبر في الجولة الثالثة من عمر مسابقة بطولة الدوري الممتاز، وتم الاستقرارعلى تحمل الفريق الراغب في استقدام حكام أجانب لتكاليف الطاقم بالكامل.

آخر كلام.. الشناوى يبلغ المنتخب بجاهزيته للمعسكر.. وكيروش يضع شرطا لضمه

أرسل محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخبنا الوطنى نتائج الأشعة الأخيرة التى أجراها على العضلة الخلفية للجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى، والتى أكدت تعافيه بنسبة 90% وبالتالى سيكون جاهزاً من الناحية الطبية للتواجد فى معسكر الفراعنة القادم.

مجلس الأهلى يعتمد ميزانية 2021 / 2022 وقائمة المرشحين فى الانتخابات

عقد مجلس إدارة النادى الأهلى اجتماعه الأخير بمقر النادى بالجزيرة، ‏قبل ‏انعقاد ‏الجمعية العمومية المقرر لها 25 و26 نوفمبر المقبل، واعتمد المجلس ‏القرارات ‏التالية: ‏