شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: الإسماعيلي لم يأت لبرج العرب.. والأهلي لعب بمفرده فى المواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي كريم شحاتة أن الأهلي لعب مباراة من جانب واحد، مشيرا إلى أن الإسماعيلي لعب لقاء سيئا للغاية، خاصة في أحداث الشوط الأول.

وقال كريم في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الإسماعيلي لم يأت لملعب برج العرب، والأهلي بدأ المباراة بقوة هجومية، مما أنهى اللقاء مبكرا".

وأكد شحاتة أن اللاعب المالي أليو ديانج استحق الحصول على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الإسماعيلي، موضحا إن ديانج كان سيغيب عن مباراة الزمالك في حال حصوله على بطاقة حمراء مباشرة، وليس الحصول على إنذارين متتاليين، ولكنه حاليا سيغيب عن مباراة البنك الأهلي فقط.

وحقق فريق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، باستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري، وسجل رباعية الأهلي، على معلول وأحمد عبد القادر فيما سجل بيرسي تاو "هدفين".

وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري ويفتتح حسابه في الموسم الجديد في ليلة تألق بيرسي تاو مع أول مشاركة رسمية له مع المارد الأحمر ، كما تألق أحمد عبد القادر.