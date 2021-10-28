شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 27/ 10/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأربعاء، الموافق 27/ 10/ 2021 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها أحمد فتوح ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، ومهلة الـ15 يوما تقرب قمة الزمالك و الأهلي من الحكام المصريين أو العرب.

مهلة الـ15 يوما تقرب قمة الزمالك و الأهلي من الحكام المصريين أو العرب

وضعت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع لجنة الحكام مهلة 15 يوم من أجل الموافقة على طلب أي نادي لاستقدام حكام أجانب لمباريات الفريق الراغب في ذلك .

عصام عبد الفتاح: القمة بحكم مصرى واللى هيغلط هيتحاسب.. وانتظروا صفحة للحكام

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن اتحاد الكرة لم يتلقى أى مكاتبات رسمية من الأهلى والزمالك بشأن استقدام طاقم تحكيم أجنبى لمباراة القمة حتى الآن، قائلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "فى الحقيقة ضربة جزاء الزمالك أمام إنبى 50 أو 50 وفى هذه الحالة نرتكن لقرار الحكم فهو الإدرى".

صحيفة "Publico" : المحكمة الرياضية تؤيد تغريم الزمالك مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

أيدت المحكمة الرياضية "كاس" قرار تغريم نادي الزمالك مبلغ مليون يورو لصالح ماريتيمو البرتغالي، مقابل عودة اللاعب محمد إبراهيم، حيث حدث ذلك في موسم 2014/2015 بعدما عاد اللاعب من البرتغال بعد مشاركته فقط في 8 مباريات مع ماريتيمو.

رامى شعبان عن الزمالك: عندما أكون في مصر لابد من المرور من قبل فريقى السابق

نشر رامى شعبان حارس أرسنال الإنجليزى السابق، صورة له من أمام نادى الزمالك، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يكون في مصر ولا يزور نادى الزمالك فريقه السابق.

مران الزمالك.. كارتيرون يجتمع بحمزة المثلوثي وجلسة بين أوليفيرا وأبو جبل

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير للزمالك، جلسة مع حمزة المثلوثي لاعب الفريق خلال مران اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.

أحمد فتوح ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

انتظم أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك في تدريبات الفريق اليوم الأربعاء، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعب في وقت سابق من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

تقسيمة قوية بين اللاعبين فى مران الزمالك وفقرة فنية للمستبعدين

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتقسيمة قوية خلال مران اليوم الأربعاء، بعدما ركز الجهاز الفنى على تنفيذ الجمل التكتيكية والخططية التي خضع لها الفريق خلال المران.

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