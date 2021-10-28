شكرا لقرائتكم خبر عن مران الاتحاد السكندرى.. العميد يصحح أخطاء الديربي قبل مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السمندري على ايقاف المران الجماعي للفريق اليوم الأربعاء، لتصحيح بعض الأخطاء في التمركز والتمرير والتغطية العسكية، والتي يراها كانت سببا في استقبال أربعة أهداف في الديربي أمام سموحة أول أمس الاثنين.

وحرصت بعض الجماهير على الاحتفال باللاعبين، عقب الريمونتادا القوية التي حققها الاتحاد أمام سموحة، بعدما نجح في تسجيل ثلاثة أهداف في آخر ربع ساعة من زمن المباراة، حيث صنعت تغييرات حسام حسن الفارق في الديربي السكندري، بعدما نجح في اجراء 5 تغييرات سجلت ثلاثة أهداف من الرباعية التي حققها الفريق أمام غريمه نادي سموحة.

وحقق فريق الاتحاد السكندري ريمونتادا تاريخية في الديربي السكندري أمام غريمه نادي سموحة، وتعادل معه بأربعة أهداف لكل فريق، بعد أن تأخر زعيم الثغر بثلاثية دون رد في الشوط الأول، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، الاثنين، على استاد الإسكندرية، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

جاءت رباعية سموحة في مرمى الاتحاد عن طريق صديق كالابا في الدقيقة 12، وأضاف مروان حمدي الهدف الثاني للموج الأزرق في الدقيقة 18، وسجل محمد شكري لاعب الأهلى المعار لسموحة الهدف الثالث من ضربة ثابتة في الدقيقة 38، قبل أن يختتم حسين فيصل مهرجان الأهداف للفريق الأزرق بالهدف الرابع في الدقيقة 53، في المقابل جاءت أهداف الاتحاد عن طريق كريم الديب من ضربة جزاء في الدقيقة 50، وفوزي الحناوي برأسية متقنة في الدقيقة 73، وسعيدو سيمبورى من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 89 من زمن اللقاء، ومابولولو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.