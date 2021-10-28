شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر: علينا ألا نبالغ فى الفرحة بعد رباعية الإسماعيلى.. والهدوء سبب الهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد عبد القادر، لاعب الأهلى، عن سعادته بفوز فريقه على الإسماعيلي برباعية نظيفة في افتتاح الدوري، مؤكدا: "نجحنا في تنفيذ المطلوب منا من الجهاز الفني وأهم شيء الاستمرارية لأننا لم نقدم شيئا حتى الآن للفريق الأحمر ونتمنى الاستمرار على هذا الأداء".

وقال في تصريحات لقناة الأهلي: "أهم شيء وقت التسجيل هو الهدوء واستغلال المساحات الموجودة داخل الملعب واستغلال ثغرة والهدوء سبب الهدف وقد لا تسكن الشباك لو سجلتها من أول مرة".

وشدد عبد القادر: "اللاعبون الكبار يحتوون اللاعبين الصغار بالفريق ونرى الدعم من كل اللاعبين والجهاز الفني وأتمنى أن يكون الموسم الحالي موسما مميزا من الفريق الأحمر ونحقق البطولات

واستطرد: "أتمنى الاستمرار على هذا الأداء ولا نريد المبالغة في النتيجة والتركيز في الفترة القادمة"، مشيرا إلى أن والدته توقعت أن يسجل هدفا مع الأهلي في مباراة اليوم وأوجه الشكر لوالدي على الدعم الكبير.

واصل: "موسيماني طالبني بالتوازن من حيث الدفاع والهجوم ورغم الطرد المفاجئ لديانج إلا أننا استطعنا التعامل مع ظروف المباراة، ونعد الجماهير بتقديم الأفضل في الفترة القادمة".