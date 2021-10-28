شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن عن جدول أعمال الجمعية العمومية قبل الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1- التصديق على محضر الاجتماع السابق.

2 - النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

3- اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 2021/6/30، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة والتي تنتهي في 2022/6/30.

4- تعيين مراقب حسابات وتحديد مكافآته.

5- اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي وتحديد الحد الأقصى لرواتبهم بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة على قيمة الراتب.

6- النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني طبقًا للائحة النادي.

7- انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة (2025/2021).

وذلك طبقًا لأحكام قانون الهيئات الرياضية رقم 71 لسنة 2017، ولائحة النظام الأساسي للنادي رقم 72 لسنة 2017، واللائحة المالية للأندية الرياضية رقم 159 لسنة 2021.