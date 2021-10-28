شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختار حي الضواحي لاستقبال المرشحين للانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي المصري البورسعيدى، عن عقد الجمعية العمومية العادية للنادي يوم الجمعة 2021/12/24، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءًا ، وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد ( الدورة 2025/2021 )، والنظر في جدول الأعمال المعلن بالنادي.

وقرر النادي تلقي طلبات الترشيح لمجلس الإدارة اعتبارًا من غدٍ الخميس 2021/10/28 م وحتى يوم الأربعاء 2021/11/3 م بمقر النادي الاجتماعي 1 بحي الضواحي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءًا.

وشهد معسكر الفريق ببرج العرب حالة من الاحتجاج والتذمر داخل صفوف اللاعبين مما تسبب في غياب أكثر من ١٧ لاعب من القوام الأساسي للفريق وذلك بسبب عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة.