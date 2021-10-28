شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختار حي الضواحي لاستقبال المرشحين للانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي المصري البورسعيدى، عن عقد الجمعية العمومية العادية للنادي يوم الجمعة 2021/12/24، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءًا ، وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد ( الدورة 2025/2021 )، والنظر في جدول الأعمال المعلن بالنادي.
وقرر النادي تلقي طلبات الترشيح لمجلس الإدارة اعتبارًا من غدٍ الخميس 2021/10/28 م وحتى يوم الأربعاء 2021/11/3 م بمقر النادي الاجتماعي 1 بحي الضواحي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءًا.
وشهد معسكر الفريق ببرج العرب حالة من الاحتجاج والتذمر داخل صفوف اللاعبين مما تسبب في غياب أكثر من ١٧ لاعب من القوام الأساسي للفريق وذلك بسبب عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة.
وتدخل عبد الحليم علي مدير الكرة بالنادي المصري مع مجلس إدارة النادي لإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة للاعبين وصرف مجلس المصري ٢٥%من مستحقات الفريق القدامى عن نسبة مشاركتهم في مباريات الموسم الماضي علي ان يتم صرف مقدم عقود اللاعبين للموسم الجديد خلال ثلاثة أو أربعة الاسابيع المقبلة.
وأعلن المصري البورسعيدى عن قائمة محلية تضم 37 لاعبا للموسم الجديد وجاءت القائمة كالآتي: "عصام ثروت، علاء عطا، اسلام جمال، فريد شوقي، حجاج عويس، كريم العراقي، عمرو موسى، عمرو مرعي، حسن علي، محمد عنتر، أحمد شديد، اسلام صلاح، الياس الجلاصي، اسلام عطية، أحمد مسعود، أوستن أموتو، مصطفى سلطان، محمد بلح، إيزي ايميكا، محمد جريندو، أحمد الشيخ، أحمد شوشة، أحمد حمودي، أحمد علاء، حسين رجب، اسلام أبو سليمة، محمد شحاتة، كريم علاء، مصطفى أيمن، محمد الجمل، إبراهيم سعيد، إيهاب العايدي، مهند صادق، اسلام المزين، أسامة الجزار، محمد حمدي".