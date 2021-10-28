جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأربعاء

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الأربعاء الموافق 27/ 10/ 2021 إقامة مباراتين فى إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث إلقتى بيراميدز مع مصر المقاصة، وأصطدم الإسماعيلى بالأهلى، فى مواجهتين من العيار الثقيل.

بيراميدز يهزم المقاصة بهدفى الكرتى فى ضربة البداية بالدوري

حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على مصر المقاصة، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

تقدم الفريق السماوي بالهدف الأول عن طريق وليد الكراتي، في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، ليوقع على أول أهداف الفريق السماوي في الدورى هذا الموسم، وتعادل اللاعب الإيفواري سيرجي إيريك للمقاصة في الدقيقة 48، قبل أن يعود الكرتي ويسجل هدف التقدم والفوز لفريقه في الدقيقة 60 من زمن اللقاء.