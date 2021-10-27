الدوري الإيطالي.. ساسولو يهزم يوفنتوس بثنائية على أرضه

محمد الفلاح - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

خطف ساسولو فوزا مفاجئا ومهما من أرض مضيفه يوفنتوس 2 / 1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وتقدم ساسولو في الدقيقة 44 عن طريق ديفيد فراتيسي، قبل أن يدرك الأمريكي ويستون ماكيني التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، خطف ماكسيم لوبيز الهدف الثاني لساسولو.

ورفع ساسولو، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي، رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع.

وعلى الجانب الأخر تجمد رصيد يوفنتوس عند 15 نقطة في المركز السابع، حيث تلقى هزيمتين هذا الموسم وجاء كلاهما على ملعبه ووسط جماهيره.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المرحلة ذاتها، فاز أتالانتا على مضيفه سامبدرويا 3 / 1.

وتقدم فرانشيسكو كابوتو لسامبدرويا في الدقيقة العاشرة، لكن زميله كريستوفر أكسيلدسين سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه لصالح أتالانتا في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 21 أضاف دوفان زاباتا الهدف الثاني لأتالانتا، قبل أن يكمل زميله جوسيب إيليشيتش ثلاثية فريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند تسع نقاط في المركز الخامس عشر.

وتعادل هيلاس فيرونا مع مضيفه أودينيزي 1 /1.

وتقدم أودينيزي عن طريق اسحاق سوكسيس في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك أنطونين باراك التعادل لفيرونا في الدقيقة 83.

ورفع فيرونا رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، فيما رفع أودينيزي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر.