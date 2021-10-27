بعد رباعية الأهلي.. جدول ترتيب الدوري المصري.. المارد الأحمر يتصدر والبنك وصيفا والزمالك ثالثا

الشارقة - اميمة ياسر - حقق فريق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري.

وتقدم التونسي علي معلول للأهلي في الدقيقة الـ21 من عمر المباراة، من ركلة جزاء، بعد أن قام مدافع الإسماعيلي بعرقلة ميكيسوني داخل منطقة جزاء.

في الدقيقة الـ23، سجل الجنوب الأفريقي بيرسي تاو الهدف الثاني، بعد أن قام بالمرور من باهر المحمدي ووضع الكرة في شباك أحمد عادل، وعاد اللاعب نفسه وسجل الهدف الثالث للفريق الأحمر، في الدقيقة الـ35 م، بعد تمريرة سحرية من محمد مجدي أفشة.

في الدقيقة 87 سجل أحمد عبد القادر الهدف الرابع والأخير للأهلي في مرمى الإسماعيلي.

وبهذا الفوز حصل الأهلي على أول 3 نقاط في بطولة الدوري المصري، وأشعل الفريق الأحمر المنافسة سريعًا في جدول ترتيب الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري

المركز الأول: الأهلي 3 نقاط.

المركز الثاني: البنك الأهلي 3 نقاط.

المركز الثالث: الزمالك 3 نقاط.

المركز الرابع: بيراميدز 3 نقاط.

المركز الخامس: فيوتشر 3 نقاط.

المركز السادس: المقاولون 3 نقاط.

المركز السابع: الاتحاد السكندري بنقطة وحيدة

المركز الثامن: سموحة بنقطة وحيدة

المركز التاسع: سيراميكا كليوباترا بنقطة وحيدة

المركز العاشر: الجونة بنقطة وحيدة

المركز الحادي عشر: المصري البورسعيدي بدون نقاط

المركز الثاني عشر: غزل المحلة بدون نقاط

المركز الثالث عشر: مصر المقاصة بدون نقاط.

المركز الرابع عشر: الشرقية للدخان بدون نقاط.

المركز الخامس عشر: فاركو: بدون نقاط.

المركز السادس عشر: إنبي بدون نقاط.

المركز السابع عشر: طلائع الجيش بدون نقاط.

المركز الثامن عشر: الإسماعيلي بدون نقاط.

المصري يواجه المحلة في ختام الجولة الأولى

ومن المقر أن يواجه المصري البورسعيدي نظيره غزل المحلة، في ختام الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري.