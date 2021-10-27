أكبر شركة للمراهنات تنشر الترتيب النهائي للمرشح للكرة الذهبية بعد انتهاء التصويت.. وصلاح ينافس بقوة

الشارقة - اميمة ياسر - انتهى الاثنين الماضي موعد التصويت على 30 مرشحا للفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" كل عام لأفضل لاعب كرة قدم في العالم.

وتعد الكرة الذهبية هي الأرفع شأنا بين جوائز اللاعبين في العالم، ولم تقدم الجائزة المرموقة في العام الماضي بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في إيقاف وإلغاء بعض الدوريات.

ومن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية الخاص بهذا العام، في الـ29 من نوفمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

وبعد أن تم الانتهاء من التصويت على المرشحين الـ30 للفوز بالكرة الذهبية لعام 2021، أعلنت إحدى أكبر شركات المراهنات "Sky Bet" على توقعات الترتيب النهائي للجائزة:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي

2- البولندي روبرت ليفاندوفسكي

3- المصري محمد صلاح

4- الإيطالي جورجينو

5- الفرنسي كريم بنزيما

6- الفرنسي نغولو كانتي

7- البرتغالي كريستيانو رونالدو

8- البلجيكي كيفن دي بروين

9- الفرنسي كيليان مبابي

10- البرازيلي نيمار

11- البلجيكي روميلو لوكاكو

12- البرتغالي برونو فرنانديش

13- النرويجي إيرلينغ هالاند

14- الإيطالي جيورجيو كيلني

15- الإنجليزي هاري كين

16- الدنماركي سيمون كاير

17 - الإيطالي جانلويجي دوناروما

18- الإنجليزي رحيم سترلينغ

19- البرتغالي روبين دياش

20- الأوروغوياني لويس سواريز

21 - الإنجليزي ماسون مونت

22- الإيطالي ليوناردو بونوتشي

23- الكرواتي لوكا مودريتش

24- الإسباني بيدري

25- الإنجليزي فيل فودين

26- الأرجنتيني لوتارو مارتينيز

27- الجزائري رياض محرز

28- الإيطالي نيكولو باريلا

29- لإسباني سيزار أزبيليكويتا

30- الإسباني جيرارد مورينو.

وتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة النجوم الأكثر حظا في الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح سنويا لأفضل لاعب في العالم، وذلك وفقا لاستفتاء أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وحصل ميسي (34 عاما)، على نسبة 34% من أصوات قراء صحيفة "ماركا-MARCA" المدريدية، بالرغم من رحيل "البرغوث" عن الدوري الإسباني وبرشلونة، وانتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.