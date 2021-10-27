شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى عن بيرسى تاو: مهارة.. أداء.. تهديف.. بداية ولا أروع للاعبنا الجنوب أفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الحساب الرسمى للنادى الأهلى، بالجنوب أفريقى بيرسى تاو جناح النادى الأهلى، فى أول مشاركة له مع الفريق الأحمر أمام الإسماعيلى، فى المباراة التى أقيمت اليوم الأربعاء، فى إطار مباريات الأسبوع الأول من بطولة الدورى العام.

ونشر الحساب الرسمى للأهلى على موقع "فيس بو": فيديو لتقديم بيرسى تاو معلقا عليها: "مهارة.. أداء.. تهديف.. بداية ولا أروع للاعبنا بيرسى تاو".

ونجح الجنوب أفريقى بيرسى تاو فى تسجيل هدفين فى أول مشاركة له مع الأهلى أمام الإسماعيلى، بالإضافة إلى إلغاء الهدف الثالث له بداعى التسلل، فى بداية ولا أروع.

وحقق فريق الأهلى فوزاً عريضاً على الإسماعيلى برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، بإستاد برج العرب فى الجولة الأولى لبطولة الدورى المصري.

سجل رباعية الأهلي، على معلول وأحمد عبد القادر فيما سجل بيرسى تاو "هدفين".

وبذلك يحصد الأهلى أول ثلاث نقاط فى بطولة الدورى ويفتتح حسابه فى الموسم الجديد فى ليلة تألق بيرسى تاو مع أول مشاركة رسمية له مع المارد الأحمر، كما تألق أحمد عبد القادر .