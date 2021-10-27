شكرا لقرائتكم خبر عن "آية حمادة" ابنة كفر الشيخ تتوج ببطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت البطلة العالمية آية حمادة الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة النور للمكفوفين التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية،ابنة قرية الكفر الجديد، التابعة لمركز كفر الشيخ، الفوز ببطولة العالم في رفع الأثقال للمكفوفين، للناشئين والكبار، والتي جرت فعالياتها بدولة جورجيا، في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري، للمرة الثانية على التوالي، وحصلت على 3 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، خلال خوضها منافسات البطولة.

وكانت ايه حمادة حصلت على بطولة الجمهورية هذا العام في رفع الأثقال للمكفوفين، لتحتفظ بالبطولة للعام الثالث على التوالي على مستوى الجمهورية، إضافة لفوزها ببطولة العالم عام 2019.