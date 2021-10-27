شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: أهم مكاسب مباراة الإسماعيلي عودة ثقة جمهور الأهلي في فريقه وجهازه الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر سامي قمصان مدرب الأهلي عن سعادته بفوز فريقه الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة في افتتاحية الدوري، مؤكدا أن البدايات مهمة واللاعبين كانت في غاية التركيز ولديهم استعداد جيد نظرا لأهمية المباراة، ولم يكن سهلا فقدان الأهلي للقب الدوري.

قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أشكر لاعبو الأهلي على المجهود والأداء والنتيجة الكبيرة أمام فريق كبير مثل الإسماعيلي ولدينا تحديات كثيرة أتمنى نكون على نفس المستوى"، مضيفا: "أداء مميز والتغيير في طريقة اللعب يحسب للجهاز الفني، ولو حدث غير ذلك لوجه الكثيرين الانتقادات ولكن لعبنا على ظروف المباراة والأسماء الموجودة لدينا".

أكمل: "الفترة الماضية تعرضنا لانتقادات كثيرة سواء خلال مبارياتنا في إفريقيا أو الدوري والجهاز الفني تعرض لانتقادات كثيرة رغم الظروف الصعبة التي واجهناها والتي ستواجهها كل الفرق في الفترة القادمة خاصة بعد خوض 7 مباريات متتالية".

أردف: "الأهلي دائما لديه الأفضلية في الفوز بالمباريات وأي مدير فني قبل المباراة لديه تصورات ورؤية بشأن اللاعبين وشكل الخطة التي سيلعب بها سواء ضغط عالي أو دفاع منطقة ودفاع متقدم، ودائما التقييم يكون صعب".

شدد: من الوارد الجميع يتخوف ولكن لدينا ثقة في لاعبينا الذين يملكون إمكانيات عالية ونلعب بتشكيل مختلف وطريقة لعب مختلفة، والدكة تصنع الفارق وأحمد عبد القادر سجل هدف وعمار يشارك للمرة الأولى له ومنح الفرصة لحسام حسن من أجل خلق منافسة في كل المراكز".

أوضح قمصان: أهم شيء هو عودة الثقة لجمهور الأهلي في اللاعبين والجهاز الفني ولأول مرة جمهور الأهلي يوجهون انتقادات للجهاز الفني خاصة من أبناء ونجوم النادي السابقين.

لدينا وفرة من اللاعبين نستطيع اختيار أفضل الحلول ونتمنى أن يكون جمهور الأهلي في ظهرنا ونعدهم بتقديم أقصى ما لدينا لتحقيق كل البطولات التي نشارك بها.