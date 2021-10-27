شكرا لقرائتكم خبر عن التسوية و التحكيم يعيد الشمرلى و مندى لسباق انتخابات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقر مركز التسوية و التحكيم الرياضى بأحقية الثنائى شريف الشمرلى مرشح الرئاسة فى انتخابات الطائرة، و هويدا مندى مرشح أمين الصندوق، بخوض الإنتخابات بعد تقديم طعن على استبعادهما من سباق الانتخابات.

ورفضت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، التظلم الذى تقدم به الثنائى شريف الشمرلى مرشح الرئاسة فى الانتخابات المقبلة وهويدا مندى مرشح أمين الصندوق على قرار استبعادهما مما تسبب فى لجؤهما إلى مركز التسوية .

وجاء استبعاد الثنائى من الانتخابات وفقا للخطابات التى أرسلها الاتحاد الدولى؛ بسبب مخالفة ترشح الثنائى؛ لعدم أحقيتهما فى ممارسة أى عمل رياضى بسبب عدم إنهاء إجراءات التسليم والتسلم الخاصة بالميزانية بمجلس الاتحاد السابق للحالى، نظرا لعملهما ضمن مجلس عمرو علوانى السابق ورفع هويدا مندى قضية ضد الاتحاد الأفريقى وهذا مخالفا للائحة، إلا إنهما تقدما بأوراق تثبت صحة موقفهما للتسوية و التحكيم .

وجاء فى الخطاب الذى صدر من الإتحاد الدولى أنه فى حالة عدم استبعاد الثنائى سيتم تعرض الاتحاد المصرى للإيقاف، و لكن تقديم الأوراق أثبت أحقيتهم فى الإنتخابات وفقا لرؤية مركز التسوية و التحكيم .