شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يتألق فى أول مباراة مع الأهلى.. مغردون: صفقة من العيار الثقيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الجنوب إفريقى بيرسى تاو، نجم النادى الأهلى، قائمة ترند تويتر فى مصر بآلاف التغريدات، بعد تألقه اللافت للأنظار وأداءه المميز وإحرازه هدفين فى أول مباراة له مع القلعة الحمراء أمام الإسماعيلى، خلال المباراة المقامة مساء اليوم الأربعاء، فى أول لقاءات الفريقين ببطولة الدورى المصرى بالموسم الجديد 2021/2022، التى انتهت بفوز الأهلى برباعية نظيفة.



بيرسى تاو

وتنوعت تغريدات المدونين من خلال الهاشتاج، مشيدين بمستوى تاو فى أول مبارياته الرسمية مع المارد الأحمر، حيث قال عمار عبد الله: "بيرسى تاو ماخذلش كل واحد راهن عليه إنه صفقة من العيار الثقيل، اللاعب الكبير دايما جاهز ومش محتاج مبررات"، وقال حازم توفيق: "بيرسى تاو الحاوى الجديد".





وقالت أميرة: "بيرسى تاو دخل قلوب الأهلاوية خلاص"، وقال حسين المغربى: "مبروك للأهلوية، بداية حلوة شكل وروح وسيطرة وشخصية جديدة لكن مش عايزين نفرط فى الفرحة إحنا كنا بنلاعب فريق مستسلم ميت إكلينيكيا ولسه الدورى طويل"، وقالت مروة الشريف: "ألف مبروك يا أهلاوية، بداية ولا أجمل ولا أروع، قوة وأداء وسرعة وروقان، بيرسى تاو مكسب كبير وواضح ان الصفقات الجديدة فى محلها".





وحقق فريق الأهلى فوزاً عريضاً على الإسماعيلى، برباعية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، بإستاد برج العرب فى الجولة الأولى لبطولة الدورى المصرى، سجل رباعية الأهلى على معلول وأحمد عبد القادر فيما سجل بيرسى تاو "هدفين".





بذلك يحصد الأهلى أول ثلاث نقاط فى بطولة الدورى ويفتتح حسابه فى الموسم الجديد فى ليلة تألق بيرسى تاو مع أول مشاركة رسمية له مع المارد الأحمر، كما تألق أحمد عبد القادر .



