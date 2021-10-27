شكرا لقرائتكم خبر عن اللاعبون الأجانب يسجلون أكثر من 54% من أهداف الجولة الأولى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح اللاعبون الأجانب في تسجيل 54% من أهداف الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، قبل مباراة واحدة من انتهاء الجولة تجمع المصري بالمحلة غدا الخميس في ختام الأسبوع الأول.

وشهدت الجولة حتى الآن تسجيل 24 هدفا، نجح اللاعبون الأجانب في تسجيل 13 هدفا منهم، بواقع 54% من أهداف الأسبوع الأول في الدوري.

وجاءت جنسيات جنوب أفريقيا وتونس والمغرب ونيجيريا في صدارة الأجانب الأكثر تهديفيا حتى الآن في المسابقة، وسجل لاعبو هذه الجنسيات هدفين في الجولة الأولى لكلا منها.

وحقق فريق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري، سجل رباعية الأهلي ، على معلول وأحمد عبد القادر فيما سجل بيرسي تاو "هدفين".

وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري ويفتتح حسابه في الموسم الجديد في ليلة تألق بيرسي تاو مع أول مشاركة رسمية له مع المارد الأحمر ، كما تألق أحمد عبد القادر .

وضم تشكيل الأهلي لمباراة الإسماعيلي الليلة ، كلاً من :على لطفي ، بدر بانون ، أيمن أشرف ، أكرم توفيق ، على معلول ، عمرو السولية ، آليو ديانج ، حمدي فتحي ، ميكيسوني ، محمد مجدي أفشة ، وبيرسي تاو.

فيما ضم تشكيل الأسماعيلي ، كلاً من : أحمد عادل عبد المنعم ، أحمد عيد – باهر المحمدي – مروان الصحراوي – عبد الله جمعة ، محمد مخلوف – عماد حمدي – محمد عادل – محمد الشامي ، شكري نجيب وجاستين شونجا