شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، حيث شهدت الساحة الرياضية العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، فوز بيراميدز على المقاصة بهدفين مقابل هدف، وانتهاء القمة المصرية بين الأهلى والإسماعيلي بانتصار كبير للمارد الأحمر، ونرصد أبرز ما جاء في الحصاد كالتالي:

الأهلي يستعرض عضلاته أمام الأسماعيلي برباعية برعاية الساحر بيرسي تاو

حقق فريق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري، سجل رباعية الأهلي ، على معلول وأحمد عبد القادر فيما سجل بيرسي تاو "هدفين".

بيراميدز يهزم المقاصة بهدفى الكرتى فى ضربة البداية بالدوري

حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على مصر المقاصة، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

مهلة الـ15 يوما تقرب قمة الزمالك و الأهلي من الحكام المصريين أو العرب

وضعت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع لجنة الحكام مهلة 15 يوم من أجل الموافقة على طلب أي نادي لاستقدام حكام أجانب لمباريات الفريق الراغب في ذلك .

على معلول ثانى أفضل هداف عربي للأهلى على مر التاريخ

بات التونسى على معلول أفضل ثانى هداف عربي في تاريخ النادي الأهلي بعد المغربي وليد أزارو الذى خاض مع الأهلي 60 مباراة في الدوري سجل خلالها 26 هدفاً.

اتحاد الكرة يتراجع عن تحمل تكاليف حكام قمة الزمالك والأهلي في الدوري

استقر مسئولو اتحاد الكرة على عدم تحمل تكاليف حكام قمة الزمالك و الأهلي المقرر لها 5 نوفمبر في الجولة الثالثة من عمر مسابقة بطولة الدوري الممتاز، وتم الاستقرارعلى تحمل الفريق الراغب في استقدام حكام أجانب لتكاليف الطاقم بالكامل.

آخر كلام.. الشناوى يبلغ المنتخب بجاهزيته للمعسكر.. وكيروش يضع شرطا لضمه

أرسل محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخبنا الوطنى نتائج الأشعة الأخيرة التى أجراها على العضلة الخلفية للجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى، والتى أكدت تعافيه بنسبة 90% وبالتالى سيكون جاهزاً من الناحية الطبية للتواجد فى معسكر الفراعنة القادم.

مجلس الأهلى يعتمد ميزانية 2021 / 2022 وقائمة المرشحين فى الانتخابات

عقد مجلس إدارة النادى الأهلى اجتماعه الأخير بمقر النادى بالجزيرة، ‏قبل ‏انعقاد ‏الجمعية العمومية المقرر لها 25 و26 نوفمبر المقبل، واعتمد المجلس ‏القرارات ‏التالية: ‏

الزمالك يجمد ملف تجديد نجومه قررت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ، تجميد جميع الملفات العاجلة داخل فريق الكرة الأول ، بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري أمس بعودة مجلس مرتضي منصور.

كارتيرون يرفض تعيين مدرب عام مصري فى الزمالك

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تعيين مدرب عام مصري في الفريق مفضلا الاكتفاء بجهازه المعاون والذي يضم فيرناندو مدرب الاحمال واوليفيرا مدرب حراس المرمي.

فيفا يستفسر من اتحاد الكرة عن سبب طلب زيادة حكام القائمة الدولية لـ 8

تلقى اتحاد الكرة، خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يستفسر فيه عن سبب طلب الجبلاية زيادة عدد الحكام المصريين فى القائمة الدولية إلى 8 بدلا من 7 كما هو متعارف عليه.