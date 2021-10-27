شكرا لقرائتكم خبر عن أوسا: عودة الاتحاد بالتعادل أمام سموحة إنجاز ونحتاج فترة للانسجام وسعيد بالتدريب مع التوأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى نادى الاتحاد السكندرى، أن البدايات دائما ما تكون صعبة والمفاجآت بتكون فيها صعبة على الأندية، بعد التعادل الكبير مع سموحة في المباراة الأولى بالدورى المصرى.

وقال محمد عبد المنصف في تصريحات خاصة: "المباريات كلها ستكون صعبة هذا الموسم لأن جميع الفرق دعمت نفسها بصفقات واستعدت للدورى جيدا".

وأوضح أوسا: "إن بعض الفرق بتتخطف فى البداية ولكن الأهم هي العودة سريعا، وكنت قلقان والفريق خسران ثلاثة، ولكن العودة كانت مطمئنة جدا وللعلم مش أى فريق عنده القدرة على العودة بعد الهزيمة بهذا الشكل".

وتابع: "أندية الأهلى والزمالك هى فقط من يمتلك هذه الميزة فى الدورى المصرى وما فعلة الاتحاد يعد إنجازا، مؤكدا أن لو هناك وقت خمس دقائق أخرى كان من الممكن الفوز على سموحة، والروح والعزيمة لدى اللاعبين هى المعيار على العودة بجانب الانسجام".

وأضاف أن فريق الاتحاد ضم العديد من الصفقات، تقترب من نصف الفريق وتحتاج لوقت حتى يتم الانسجام الكامل.

وأوضح أوسا: "أن الفوز خلال المباراة القادمة سيكون كلمة السر فى ضياع حالة القلق التى انتابت الجماهير عقب مباراة سموحة، ولو كان جمهور الاتحاد موجود فى مباراة سموحة كانت الأمور اختلفت تماما ونحن فى أشد الحاجة إلى عودة الجماهير، لأن الجماهير هى كلمة السر فى مباريات الأندية الجماهيرية".

وعن تجربة الاتحاد، قال: سعيد بالتجربة مع الاتحاد السكندرى سيد البلد وأتمنى أن أضيف بصمة وأكون إضافة للفريق، وأنا محظوظ أن أتدرب تحت قيادة العميد حسام حسن لأنه مدرب محترم ومجتهد طول الوقت فى الملعب، وكذلك يؤدى محاضرات عديدة وبيحفظ اللاعبين ويمتلك الروح والالتزام والحماس والخبرات العديدة، وهذه المرة الثانية التي أتدرب تحت قيادته بعد فترة الزمالك من 10 أعوام".