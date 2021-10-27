شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة لاعبين يشعلون صراع الهدافين في الدورى بالجولة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل ثلاثة لاعبين صراع الهدافين في الدوري المصري في الجولة الأولى التي تختتم غدا بمباراة المصري وغزل المحلة، وسجل اللاعبون الثلاثة هدفين لكل منهما في أول مباراة لهم بالمسابقة.

وسجل الجنوب أفريقي بيرسى تاو هدفين للأهلى في مرمى الإسماعيلي، كما سجل محمد هلال هدفين للبنك الأهلى في مرمى طلائع الجيش، وسجل وليد الكرتي هدفين لبيراميدز في مرمى المقاصة.

وفي الموسم الماضى، حصل محمد شريف مهاجم الأهلي على لقب هداف الدوري برصيد 21 هدفا، رغم غيابه عن عدد من المباريات في انطلاقة الموسم، وبفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه.

وحل مصطفى فتحي لاعب الزمالك المعار لسموحة في المركز الثاني بالقائمة، بعد أن سجل 17 هدفا متفوقا على المغربي أشرف بن شرقي لاعب "الأبيض".

ومع بن شرقي تساوى أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي الذي أعير في الموسم المنصرم إلى سيراميكا قبل احترافه مؤخرا بالدوري التركي، برصيد 15 هدفا.