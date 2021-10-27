شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول ثانى أفضل هداف عربي للأهلى على مر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات التونسى على معلول أفضل ثانى هداف عربي في تاريخ النادي الأهلي بعد المغربي وليد أزارو الذى خاض مع الأهلي 60 مباراة في الدوري سجل خلالها 26 هدفاً.

وسجل معلول هدفه رقم 20 للأهلى في بطولة الدورى، وذلك في مباراة الإسماعيلي، وهو الهدف الـ32 للجناح الطائر التونسي في مختلف البطولات.

ويعد علي معلول أحد أفضل 7 لاعبين أجانب احترفوا في صفوف الأهلي ويراه المراقبون الأفضل عربيا على الإطلاق ممن لعبوا للأهلي

أنضم علي معلول إلى الأهلي في صيف عام 2016 قادما من الصفاقسي التونسي مقابل 700 ألف يورو، وشارك معلول في 175 مباراة رسمية في كل البطولات المحلية والقارية.

سجل علي معلول برفقة الأهلي 31 هدفا من بينها 11 هدفا في مسابقة دوري الأبطال، وصنع علي معلول بتمريرات مباشرة 48 هدفا عبر مسيرته مع الاهلي في كل البطولات .

حقق علي معلول مع الأهلي لقب بطل الدوري الممتاز 4 مرات بين عامي 2017، 2020 ، ونال علي معلول برفقة الأهلي لقب بطل دوري أبطال إفريقيا مرتين 2020، 2021.