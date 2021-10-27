إلغاء مؤتمر موسيماني عقب مباراة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

قرر مراقب مباراة الإسماعيلي أمام الأهلي، إلغاء المؤتمر الصحفي للمدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي وذلك في قاعة المؤتمر الصحفي الخاصة باستاد برج العرب، في الإسكندري.

واستطاع الأهلي أن يفوز على الإسماعيلي بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وتوجه موسيماني إلى المؤتمر الصحفي عقب المباراة، لكنه لم يتمكن من حضور المؤتمر الصحفي لعدم وجود صحفيين في قاعة المؤتمر الصحفي.

ولم يتمكن الصحفيون من حضور المؤتمر الصحفي عقب المباراة، وهو ما دفع لإلغاء المؤتمر الصحفي.