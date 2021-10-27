قمصان: خسارة الدوري ليست أمرا سهلا في الأهلي.. وثقة الجمهور مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للنادي الأهلي أن فريقه لم يتقبل مسألة خسارة الدوري في الموسم الماضي بسهولة، مشيرا إلى أن البداية القوية للموسم الحالي كانت بسبب الرغبة في العودة للبطولة المفضلة.

الأهلي اكتسح الإسماعيلي (4-0) في أول مباراة بالدوري ليتصدر جدول الترتيب مبكرا، ويوجه رسالة لمنافسيه على اللقب بأنه جاء من أجل التتويج هذا الموسم.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال قمصان :"البداية كانت مهمة جدا، تحلينا بالتركيز الكبير، الأمر ليس سهلا أن يفقد الأهلي بطولة الدوري، ولذلك كان لدينا إصرار كبير في أول مباراة، وأشكر كل اللاعبين على المجهود والأداء".

وأضاف قمصان :"طريقة اللعب أمر يعود إلى وجهة نظر المدير الفني وطريقة لعب الخصم، لو حدثت نتيجة سلبية اليوم كان سيتم انتقاد المدرب والجهاز الفني، لكننا لعبنا بنفس الطريقة من قبل وكانت لنا الأفضلية".

وتابع مدرب الأهلي :"أهم ما في الفوز على الإسماعيلي وحصد نقاط المباراة كاملة، أننا نستعيد ثقة جمهور الأهلي من جديد في الجهاز الفني واللاعبين، لأول مرة منذ زمن بعيد نسمع انتقادات للمنظومة بالكامل، وتأتي بعض الانتقادات من نجوم قدامى في النادي".

وأنهى قمصان :"البدلاء صنعوا الفرق أمام الإسماعيلي عند مشاركتهم مثل أحمد عبد القادر وعمار حمدي وحسين الشحات، ولم يشارك كهربا ومحمد شريف الذي لعب كثيرا في الفترة الماضية، لكن الشيء الأهم دائما للفريق هو الفوز".