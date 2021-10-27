بعد طرده أمام الإسماعيلي.. ديانج يغيب عن مواجهة البنك الأهلي للإيقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يغيب أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، عن مواجهة البنك الأهلي في الأسبوع الثاني من بطولة الدوري، بسبب الإيقاف.

ويلتقي الأهلي مع نظيره البنك الأهلي في الأسبوع الثاني من الدوري، يوم الأحد المقبل.

وتلقى ديانج بطاقة حمراء خلال مواجهة فريقه أمام الإسماعيلي في الأسبوع الأول من الدوري، بعد تلقيه بطاقتين صفراوتين.

وتلقى النجم المالي بطاقة حمراء في الدقيقة 74، بعد تدخله القوي على محمد الشامي لاعب الإسماعيلي، مما تسبب في إصابة الأخير.

وبعد تلقيه البطاقة الحمراء، يغيب ديانج لمباراة واحدة قادمة للأهلي في الدوري وستكون أمام البنك الأهلي، على أن يعود في مباراة القمة أمام الزمالك بالأسبوع الثالث من الدوري.