إيهاب جلال: سعيد بالكرتي.. وبيراميدز لديه حارسين عملاقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز، بأنه سعيد بأداء وليد الكرتي لاعب الفريق الجديد، كما امتدح حارسي الفريق شريف إكرامي، والمهدي سليمان.

وقال جلال عقب الفوز على مصر للمقاصة: "سعيد بالفوز الصعب على حساب المقاصة في بداية مشوار الدوري، وراض عن الأداء في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني تراجع الأداء كثيرا، لعبنا شوط واحد فقط في اللقاء ولكنني سعيد بالنتيجة والثلاث نقاط الهامة".

وتابع: "غير راض مطلقا عن أسلوب الضغط وضياع الكرة كثيرا، ومنح الفرصة للاعبي المقاصة للتسجيل وتشكيل خطورة على مرمى مهدي سليمان، الفريق كان بإمكانه إنهاء اللقاء في الشوط الأول وضاعت العديد من الفرص السهلة".

وأضاف: "سعيد للغاية بأداء وليد الكرتي المهاجم المميز الذي دخل سريعا مع الفريق وسجل هدفين وقدم مباراة مميزة. لدينا حارسين عملاقين مع الفريق مثل شريف إكرامي ومهدي سليمان، وهو ما جعلنا نمنح الفرص لمهدي ليظهر في مواجهة المقاصة".

وواصل: "اللاعبين يجب أن يكون لديهم الرغبة في اللعب بكل قوة والانتصار في كل اللقاءات وغير قلق مطلقا من ضياع الفرص وسنعمل على ذلك، التجانس والتعامل مع طريقة اللعب تحتاج لبعض الوقت في الفترة المقبلة".