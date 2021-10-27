فيفا: إقامة مباراة جيبوتي والجزائر بتصفيات المونديال في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أنهى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجدل المثار حول مباراة المنتخب الجزائري مع مضيفه منتخب جيبوتي، بالجولة الخامسة للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وذكر الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، ان فيفا قرر إقامة المباراة على ملعب القاهرة الدولي بتاريخ الجمعة 12 نوفمبر المقبل.

وأوضح ذات المصدر ان المواجهة سيديرها حكام من بنين، بقيادة حكام الساحة جيندو لويس هونجناندي، ومساعدة ايريك اولريش عيمر ايمافو، واجوستين جودوجبو جوجبيمدي، فيما اختير عيسى محمد حكما رابعا.

يذكر أن المنتخب الجزائري يتصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن بوركينافاسو، فيما تتذيل جيبوتي المجموعة بلا رصيد.