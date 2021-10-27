تاو يسجل ثنائية في ظهوره الأول مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

استطاع النجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو المنضم حديثاً لصفوف النادي الأهلي، أن يسجل ثنائية في ظهوره الأول مع القلعة الحمراء.

وتمكن بيرسي تاو من إحراز الهدف الثاني للأهلي في شباك نادي الإسماعيلي في الدقيقة 23، في المباراة التي تجمع الفريقين في الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف النجم الجنوب أفريقي بعدما تسلم كرة من أفشة، ليتوغل تاو ويراوغ دفاع الإسماعيلي ويسدد الكرة يسارية قوية إلى داخل شباك الدراويش.

وعقب إحرازه للهدف الأول في ظهوره الأول مع النادي الأهلي، احتفل النجم الجنوب أفريقي برقصة على طريقته الخاصة.

وعاد تاو ليدون الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، بعدما صنع أفشة له عن طريق كرة عرضية، ليحولها النجم الجنوب أفريقي إلى داخل الشباك بطريقة رائعة.

جدير بالذكر أن بيرسي تاو انضم للأهلي خلال الانتقالات الصيفية قادما من برايتون الإنجليزي.