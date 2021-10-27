تاو يتألق ويقود الأهلي لاكتساح الإسماعيلي برباعية في انطلاقة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

اكتسح الأهلي منافسه الإسماعيلي برباعية نظيفة في الجولة الأولى من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

أحرز علي معلول الهدف الأول من ضربة جزاء، قبل أن يضيف بيرسي تاو هدفين، فيما اختتم أهداف المارد الاحمر لاعبه العائد من الإعارة أحمد عبدالقادر.

التشكيل:

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من: أحمد عادل عبدالمنعم، أحمد عيد، ومروان الصحراوي، وباهر المحمدي، وعبدالله جمعة، محمد شامي، محمد عادل، وعماد حمدي، ومحمد مخلوف، وشكري نجيب، وجاستن شونجا

وعلى مقاعد البدلاء: محمد فوزي، وعصام صبحي، وأحمد مدبولي، ومحمود دونجا، ومحمد هاشم، ومحمد صادق، ومحمد دسوقي، وأحمد مصطفى، وشيلونجو.

أما الأهلي فبدأ بالتشكيل التالي: علي لطفي، وأكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، وحمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، ومحمد مجدي "أفشة"، لويس ميكيسوني، بيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، محمود كهربا، حسام حسن، محد شريف، حسين الشحات، محمد هاني، عمار حمدي، أحمد عبد القادر.

تفاصيل المباراة:

انطلق ميكيسوني في الدقيقة الخامسة ومر بشكل رائع قبل أن يبعد دفاع الإسماعيلي الكرة لتتحول لضربة ركنية.

وشهدت الدقيقة 11، أول ظهور خطير لهجوم الدراويش عن طريق شكري نجيب الذي سدد كرة قوية أبعدها علي لطفي لركنية.

وحصل الأهلي على ضربة جزاء في الدقيقة 19، بعد عرقلة من مروان الصحراوي لميكيسوني، ليسددها معلول في المرمى مسجلا الهدف الأول للنادي الأهلي.

مرت دقيقتين، ليمرر أفشة كرة رأسية لبيرسي تاو الذي انطلق ومر من باهر المحمدي ليسجل في الشباك مضيفا الهدف الثاني للنادي الاهلي.

وأضاف ميكيسوني الهدف الثالث في الدقيقة 32 بعد تلقيه عرضية من أفشة ليضعها في الشباك.

أجرى بعدها الإسماعيلي تبديلا لتصحيح الأوضاع بنزول محمد صادق بدلا من محمد عادل.

وتلقى ديانج بطاقة صفراء في الدقيقة 43 بعد تدخل قوي عماد حمدي، لتستمر الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية .

وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفا لبيرسي تاو بداعي التسلل ضد أفشة الذي مرر الكرة.

وأجرى موسيماني 3 تبديلات في الدقيقة 72 بنزول حسام حسن، وحسين الشحات، وأحمد عبدالقادر، بدلا من أفشة، وتاو، وميكيسوني.

وتلقى ديانج بطاقة صفراء ثانية، لتدخله القوي ضد محمد الشامي، ليتلقى البطاقة الحمراء، ويكمل الأهلي المباراة منقوصا بـ10 لاعبين، وكذلك تلقى عمرو السولية بطاقة صفراء، ليخرجه موسيماني ويدفع بعمار حمدي بدلا منه.

ونجح البديل أحمد عبدالقادر في تسجيل الهدف الرابع بعد مرور رائع من باهر المحمدي ليضع الكرة في شباك الدراويش، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بأربعة أهداف نظيفة.