نتيجة مباراة ليفربول وبريستون في كأس الرابطة الانجليزية..غاب صلاح فحضر مينامينو

نتيجة مباراة ليفربول وبريستون في كأس الرابطة الانجليزية، التي أقيمت ضمن مباريات اليوم الاربعاء 27 أكتوبر 2021، في الدور ثمن النهائي، على ملعب بريستون نورث «ديبدال» في حضور 22 ألف متفرج.

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