المغربي وليد الكرتي يحتفل بانطلاقته المذهلة مع بيراميدز المصري

وليد الكرتي لاعب نادي بيراميدز ومنتخب المغرب - صور Twitter

عبر المغربي وليد الكرتي، مهاجم الفريق الأول بنادي بيراميدز، عن سعادته البالغة بمشاركته الرسمية الأولى بقميص الفريق ونجاحه في تسجيل هدفين أمام ضيفه مصر المقاصة في أول مباراة رسمية.

وتغلب بيراميدز 2 / 1 على ضيفه هويدي اليوم الأربعاء في المرحلة الأولى لمسابقة الدوري المصري.

وقال الكرتي في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم الاربعاء إن أهم من تسجيله الهدفين هو تحقيق الفريق للفوز والانتصار وحصد 3 نقاط ثمينة في بداية مشوار الدوري المصري مع فريقه بيراميدز.

وأضاف الكرتي أن اللاعبين نفذوا تعليمات الجهاز الفني بالحرف الواحد وبالتالي تحقق الفوز في بداية المشوار، معبرا عن سعادته باللعب إلى جوار نجوم كبار في بيراميدز، والذين ساعدوه على الدخول سريعا في أجواء الفريق، وهو ما جعله ينجح في تسجيل هدفين في أول مشاركة رسمية.

وأوضح أن الفريق أمامه هدف واحد وهو اللعب على جميع البطولات واللعب على الدوري وكأس الكونفيدرالية وكأس مصر، مشددا على أن بيراميدز فريق قوي ولديه إمكانيات هائلة والقدرة على تحقيق الألقاب.

يذكر أن الكرتي انتقل لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من فريق الوداد البيضاوي المغربي.