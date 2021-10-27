موعد مباراة العراق والبحرين في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة العراق والبحرين في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما والقنوات الناقلة لها، في الجولة الثالثة والمقرر إقامتها في الاراضي البحرينية على ستاد المحرق.

كان مقرراً لمنتخب العراق الاولمبي أن يلتقي منتخب أفغانستان في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة، لكن منتخب أفغانستان قد انسحب من التصفيات.

واستهل منتخب أسود الرافدين مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على المالديف 4-0 على ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في المنامة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.

ويتصدر منتخب العراق ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، في حين بقي رصيد المالديف خالياً من النقاط، علماً بأن المجموعة تضم أيضاً منتخب البحرين المضيف.

الجدير بالذكر أن صاحب المركز الأول في كل مجموعة يتأهل إلى نهائيات كأس اسيا تحت 23 عاما، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.

موعد مباراة العراق والبحرين في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما

يحين موعد مباراة العراق والبحرين في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما يوم الاحد الموافق 31 أكتوبر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية، 16:15 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما

ينقل بث مباشر مباراة العراق والبحرين في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما على القناة البحرينية الرياضية، بالأضافة الى القناة الرابعة العراقية.

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