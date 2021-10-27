اهداف مباراة اليوم بين الاهلي والاسماعيلي في الدوري المصري «بريق تاو يرهب الدراويش»

شاهد فيديو اهداف مباراة اليوم بين الاهلي والاسماعيلي في قمة الاسبوع الاول ببطولة الدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 27 أكتوبر 2021، والتي شهدت تألق الوافد الجديد على القلعة الحمراء بيرسي تاو.

لقن الاهلي فريق الاسماعيلي درسًا لا ينسى، وفاز عليه بأربعة اهداف مقابل لا شيء، على ملعب برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري 2021/2022.

وسجل اهداف الاهلي اليوم أمام الاسماعيلي، علي معلول في الدقيقة (20) من ضربة جزاء، وبيرسي تاو هدفين في الدقيقتين (23 و32)، بينما أحرز أحمد عبدالقادر الهدف الرابع في الدقيقة (87).

ودخل الاهلي المباراة بالتشكيلة التالية: علي لطفي – أكرم توفيق – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – محمد شريف – لويس ميكيسوني.

بينما بدأ الاسماعيلي اللقاء بالتشكيل الآتي: محمد فوزي – باهر المحمدي – محمد هاشم – مروان الصحراوي – محمد دسوقي – محمد عادل – عماد حمدي – محمد مخلوف – شكري نجيب – محمد الشامي – جاستن شونجا.

وضغط الاهلي على الاسماعيلي منذ البداية، وتحصل على ضربة جزاء في الدقيقة (18)، إثر تعرض لويس ميكيسوني لإعاقة داخل المنطقة من قبل المدافع محمد هاشم.

وتولى المتخصص، النجم الدولي التونسي علي معلول تنفيذ ضربة الجزاء بنجاح على يمين الحارس أحمد عادل، مسجلًا هدف التقدم الأول للنادي الاهلي في الدقيقة (20).

وما لبث الاسماعيلي من صدمة الهدف الأول حتى تلقى الثاني في الدقيقة (23)، عبر النجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو حينما تلقى تمريرة من محمد مجدي أفشة تقدم بها بسرعة ورواغ المدافع باهر المحمدي قبل أن يسدد كرة في شباك أحمد عادل.

ولأن الاهلي يعلم جيدًا معنى المثل العربي المشهور «اضرب على الحديد وهو ساخن»، لم يتراجع للخلف، ونجح تاو في تسجيل الهدف الشخصي الثاني والثالث للمارد الأحمر في الدقيقة (32)، احتسبه الحكم بعد العودة إلى الفار.

واستغل محمد مجدي أفشة تمريرة عائدة من علي معلول على الجهة اليمنى، وأرسل عرضية أرضية روضها بيرسي تاو بثقة عالية داخل منطقة الست ياردات من أمام المدافع، وسددها في المرمى بسهولة.

وفي الشوط الثاني خيم الهدوء على اداء الفريقين حتى الدقيقة (56)، حينما سجل بيرسي تاو الهاتريك والرابع للمارد الأحمر، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على صانع الهدف محمد أفشة.

وبادر الاهلي بالهجوم مجددًا في الدقيقة (70) عندما تلقى محمد مجدي أفشة تمريرة على أقصى يمين منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، سددها قوية في الزاوية البعيدة ولكن مرت بجوار القائم.

ودفع بيتسو موسيماني بالثلاثي حسام حسن، حسين الشحات، وأحمد عبد القادر على حساب لويس ميكيسوني ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو في الدقيقة (72).

وتعرض لاعب خط وسط النادي الاهلي المالي أليو ديانج للطرد في الدقيقة (74) بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية والحمراء، إثر تدخله المتهور على محمد الشامي في منتصف الملعب.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، نجح البديل أحمد عبد القادر في تسجيل الهدف الرابع للنادي الاهلي بروعة، بعدما أرسل حسين الشحات عرضية أرضية إلى النجم الشاب الذي تلاعب بمدافعي الدروايش، وسدد كرة بذكاء في شباك أحمد عادل.

اهداف مباراة اليوم بين الاهلي والاسماعيلي في الدوري المصري