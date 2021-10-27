باير ليفركوزن يُودع كأس ألمانيا على يد كارلسروه

فجر فريق كارلسروه ( الذي ينشط في الدرجة الثانية بالدوري الألماني ) مفاجأة من العيار الثقيل بكأس ألمانيا، حينما فاز على مضيفه باير ليفركوزن 2 / 1، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر من المسابقة.

وتقدم لوكاس كويتو لكارلسروه في الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك جيريمي فريمبونج التعادل لليفركوزن في الدقيقة .54

وفي الدقيقة 63 سجل كيونج روك شوي هدف الفوز لفريق كارلسروه.

وتأهل بوخوم للدور ذاته بعد فوزه على ضيفه أوجسبورج 5 / 4 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2 / 2.

وتقدم ميلوس بانتوفيتش لبوخوم في الدقيقة 12، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 55 قلص ريس أوكسفورد الفارق لأوجسبورج، قبل أن يحرز روبن فارجاس هدف التعادل في الدقيقة 58.

ولجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لبوخوم الفائز بنتيجة 5 / 4.

وفي مباراة أخرى، فاز يونيون برلين على مضيفه فالتوف مانهايم 3 / 1.

وتقدم رويسيبال لمنهايم في الدقيقة الرابعة، قبل أن يسجل كيفن بيرنس التعادل ليونيون برلين في الدقيقة 18.

واحتكم الفريقان لشوطين إضافيين بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1، ونجح من خلالهما يونيون برلين في الفوز بعدما سجل له كل من تايوو أونيي وكيفن بيرنس هدفين في الدقيقتين 94 و118.

وتغلب سانت باولي على مضيفه دينامو دريسدن 3 /2.

وتقدم ليرت باكرادا لسانت باولي في الدقيقة 63، قبل أن يدرك كريستوفر دافيرنر التعادل لدريسدن في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 71 سجل ماكس ديتجن الهدف الثاني لسانت باولي في الدقيقة 71، قبل أن يسجل زيسيريس لاعب سانت باولي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 73، لينتهي وقت المباراة بالتعادل 2/2 ويحتكمان لوقت إضافي مدته ثلاثين دقيقة على شوطين كل شوط 15دقيقة.

وفي الدقيقة 101 من الشوط الأول، سجل كريستوفر بوختمان هدف الفوز لسانت باولي.