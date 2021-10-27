شاهد اهداف مباراة اليوم بين برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الاسباني، والتي أقيمت على ملعب فاليكاس في مدريد، بداية من الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

عمق رايو فاليكانو جراح ضيفه برشلونة, بعدما ألحق به خسارته الثالثة في بطولة الدوري الإسباني والثاني على التوالي، بعدما تغلب عليه 1-صفر.

بتلك النتيجة، واصل برشلونة الابتعاد عن صراع قمة ترتيب المسابقة، التي فقد لقبها في الموسمين الماضيين، بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز التاسع ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، ارتفع رصيد فايكانو، الذي حقق فوزه السادس في البطولة هذا الموسم، والثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، إلى 19 نقطة في المركز الخامس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وجاء هدف فايكانو الوحيد عن طريق النجم الكولومبي المخضرم رادميل فالكاو في الدقيقة 30، قبل أن يهدر برشلونة فرصة حصد نقطة التعادل على أقل تقدير، بعدما أضاع لاعبه الهولندي ممفيس ديباي ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وبينما حافظ فايكانو على سجله خاليا من الهزائم على ملعبه في البطولة خلال الموسم الحالي، فإن برشلونة واصل عجزه عن تحقيق أي انتصار خارج قواعده خلال الموسم الحالي.

تأتي تلك الخسارة، لتضاعف جراح برشلونة، الذي مازالت جماهيره تشعر بالإحباط من خسارة الفريق 1 / 2 على ملعبه أمام منافسه التقليدي ريال مدريد في المرحلة الماضية.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم اصحاب الارض رايو فاليكانو بهدف دون مقابل، سجله الكولومبي “فالكاو” في الدقيقة 30 من خطأ فادح من اللاعب بوسكيتس ف وسط الملعب.

ودخل رونالد كومان مباراة اليوم بضغوطات كبيرة حول منصبه في برشلونة بعد الخسارة على أرضه من ريال مدريد في كلاسيكو الكرة الاسبانية.

دخل برشلونة مباراة اليوم بتشكيلة مكونة من: تير شتيجن، سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، اريك جارسيا، جوردي ألبا، سيرخيو بوسكيتس، كوتينيو، نيكولاس جونزاليس، ويقود خط الهجوم سيرجينو ديست، ممفيس ديباي، سيرخيو أجويرو.

على الجانب الآخر شهدت الجولة الماضية الخسارة الثانية لرايو فاليكانو في الدوري الاسباني هذا الموسم امام ريال بيتيس بنتيجة 3-2.

شاهد اهداف مباراة اليوم بين برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الاسباني