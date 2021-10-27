نتيجة مباراة الامارات والهند في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما، في الجولة الثانية من دور المجموعات (المجموعة الخامسة)، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 27 أكتوبر 2021، والتي استضافها ملعب الفجيرة.

انتزع المنتخب الاماراتي الاولمبي فوزاً ثميناً امام منتخب الهند بهدف دون مقابل، ويدين الابيض للاعب عبدالله إدريس الذي سجل هدف اللقاء الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 83.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأربعاء أيضاً فوز عمان على قرغيزستان 1-0 على نفس الملعب.

ورفع منتخب الامارات رصيده الى 3 نقاط، بالتساوي مع جميع أطراف المجموعة عمان وقيرغيزستان والهند، حيث خسر كل منتخب مباراة وفاز في آخرى.

ويواجه منتخب الامارات شقيقه المنتخب العُماني في الجولة الثالثة من التصفيات يوم السبت المقبل، وينطلق اللقاء في تمام الساعة 12:50 بتوقيت جرينتش.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عندما سجل أرشاد العلوي هدف الفوز لمنتخب عمان.

وأكمل منتخب قرغيزستان المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع ماكسات جاكيبالييف في الدقيقة 90 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وتساوت منتخبات عمان والإمارات والهند وقرغيزستان في الرصيد بمجموع 3 نقاط من مباراتين لكل منها.

وقد فرض منتخب الإمارات سيطرته بشكل كامل على المجريات وضغط من البداية من أجل تحقيق فوز يعود من خلاله للمنافسة.

وسنحت لمهاجمي منتخب الإمارات أكثر من فرصة خطرة أمام المرمى خلال شوطي المباراة لكنهم لم ينجحوا في استغلالها.

ومع تواصل المحاولات الإماراتية نجح الفريق في افتتاج التسجيل عبر ضربة جزاء احتسبت نتيجة تعرض علي صالح للإعثار داخل منطقة الجزاء من قبل سوريش سينغ، ونفذها عبدالله ادريس بنجاح (82).

انطلقت صافرة بداية مباراة الامارات والهند في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش.

ونقل بث مباشر مباراة الامارات والهند في تصفيات كأس آسيا 2022 على قناة أبو ظبي الرياضية، كما نقل ايضاً على قناة الشارقة الرياضية، وقدم موقع الخليج 365 تغطية حية لأحداث المواجهة.

كان منتخب قيرغيزستان الاولمبي قد قلب الطاولة على الامارات بنتيجة (1-2)، على استاد نادي الفجيرة، في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، المقرر إقامتها العام المقبل في اوزبكستان.

الجدير بالذكر أن صاحب المركز الأول في كل مجموعة يتأهل إلى نهائيات كأس اسيا تحت 23 عاما، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.