اهداف مباراة اليوم بين الامارات والهند في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما

شاهد اهداف مباراة اليوم بين الامارات والهند في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما، في الجولة الثانية من دور المجموعات (المجموعة الخامسة)، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 27 أكتوبر 2021، والتي استضافها ملعب الفجيرة.

انتزع المنتخب الاماراتي الاولمبي فوزاً ثميناً امام منتخب الهند بهدف دون مقابل، ويدين الابيض للاعب عبدالله إدريس الذي سجل هدف اللقاء الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 83.

ورفع منتخب الامارات رصيده الى 3 نقاط، بالتساوي مع جميع أطراف المجموعة عمان وقيرغيزستان والهند، حيث خسر كل منتخب مباراة وفاز في آخرى.

ويواجه منتخب الامارات شقيقه المنتخب العُماني في الجولة الثالثة من التصفيات يوم السبت المقبل، وينطلق اللقاء في تمام الساعة 12:50 بتوقيت جرينتش.

انطلقت صافرة بداية مباراة الامارات والهند في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش.

ونقل بث مباشر مباراة الامارات والهند في تصفيات كأس آسيا 2022 على قناة أبو ظبي الرياضية، كما نقل ايضاً على قناة الشارقة الرياضية، وقدم موقع الخليج 365 تغطية حية لأحداث المواجهة.

كان منتخب قيرغيزستان الاولمبي قد قلب الطاولة على الامارات بنتيجة (1-2)، على استاد نادي الفجيرة، في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، المقرر إقامتها العام المقبل في اوزبكستان.

الجدير بالذكر أن صاحب المركز الأول في كل مجموعة يتأهل إلى نهائيات كأس اسيا تحت 23 عاما، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.

شاهد اهداف مباراة اليوم بين الامارات والهند في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما