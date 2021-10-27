وفاق سطيف يتلقى صدمة قوية قبل بداية مشواره في الدوري الجزائري 2021/2022

تلقى نادي وفاق سطيف صدمة قوية بعد التعرف على مدة غياب حارسه الأساسي «سفيان خضايرية»، وذلك قبل بداية مشواره في مسابقة الدوري الجزائري 2021/2022 بأيام قليلة.

وتعرض خضايرية للإصابة خلال المباراة الماضية للفريق أمام نواذيبو الموريتاني في إياب الدور الثاني ببطولة دوري ابطال افريقيا يوم الأحد الماضي، لم يتم الكشف عنها بشكل مفصل.

ونجح وفاق سطيف في التأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا، بعد فوزه بهدفين دون رد على نواذيبو، ليعوض خسارته (3-1) في لقاء الذهاب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

واعلن وفاق سطيف أن سفيان خضايرية سيغيب ما بين 3 و6 أسابيع بسبب تلك الإصابة، وسيخضع لفحوصات مكثفة في الساعات المقبلة لتحديد نوعية الإصابة بشكل أكثر دقة.

وبذلك سيغيب خضايرية عن المباراة الافتتاحية لنادي وفاق سطيف ضمن الجولة الثانية في الدوري الجزائري 2021/2022 أمام شبيبة القبائل يوم الجمعة المقبل 29 أكتوبر 2021، بالإضافة إلى 3 مواجهات اخرى على الأقل.

وكان من المفترض مواجهة وفاق سطيف لفريق «هلال شلغوم العيد» في الجولة الأولى، ولكن تم تأجيلها لتقام يوم الثلاثاء المقبل 2 نوفمبر، نظرًا لإنشغال الفريق بخوض منافسات دوري ابطال افريقيا.

واصبح المدرب التونسي للفريق الجزائري «نبيل الكوكي» أمام خيارين لتعوض غياب خضايرية، اما بالاعتماد على خبرة الحارس الجزائري صاحب الـ30 عامًا «خيري باركي»، أو مواطنه الشاب زكرياء بوحلفاية (24 عامًا).