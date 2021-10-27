العروبة يجبر اتحاد إب على التعادل



تعادل فريق العروبة مع اتحاد إب بهدف لمثله، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الخليفي بمدينة عتق، ضمن منافسات المجموعة الأولى، بمرحلة الإياب للدوري اليمني.



وأصبح رصيد الاتحاد 10 نقاط في المركز الثالث خلف وحدة صنعاء المتصدر بـ 14 نقطة وفحمان أبين وشعب حضرموت ولكل منهما 12 نقطة.



ويحتل العروبة المركز الرابع برصيد 8 نقاط، يليه شباب الجيل متذيل الترتيب برصيد 3 نقاط.



سجل هدف اتحاد إب علي سالم في الدقيقة 34، ولم يدرك العروبة التعادل إلا في الدقيقة 88 بواسطة محمد صبري.



نتيجة التعادل حرمت الفريقين من فرصة المنافسة على إحدى بطاقتي العبور لنصف نهائي الدوري اليمني، لكنه قربهما من ضمان البقاء في المسابقة والهروب من شبح الهبوط.



وبعد غياب أندية عدن الثلاثة عن البطولة "التلال، وحدة عدن، الشعلة" أعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم أن الفريقين اللذين سيحتلان المركز الأخير في المجموعتين سيلعبان مباراة فاصلة لتسمية الهابط الرابع إلى دوري الدرجة الثانية.



ويقام الدوري اليمني هذا الموسم بنظام المجموعتين، ويتأهل الأول والثاني إلى نصف النهائي

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