شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفنتوس يسقط أمام ساسوولو ويتراجع في ترتيب الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

خطف ساسوولو فوزا مفاجئا ومهما من أرض مضيفه يوفنتوس 2 -1 يوم الأربعاء ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وتقدم ساسوولو في الدقيقة 44 عن طريق ديفيد فراتيسي، قبل أن يدرك الأميركي ويستون ماكيني التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، خطف ماكسيم لوبيز الهدف الثاني لساسولو.