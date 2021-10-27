شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المدعي العام يفتح تحقيقا في انتقالات لاعبين بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن مسؤول في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن المدعي العام الاتحادي فتح تحقيقا في انتقالات عدد من اللاعبين في دوري الدرجة الأولى.

وقالت تقارير في وسائل إعلامية إيطالية إن المدعي العام الاتحادي يحقق في احتمالية وجود تقييمات ضخمة للصفقات؛ لمساعدة الأندية على تحقيق التوازن في ميزانياتها.

وأصدرت لجنة الإشراف على أندية دوري الدرجة الأولى تقريرا حول انتقالات اللاعبين، وقدمته إلى المدعي العام الاتحادي الذي فتح تحقيقا.