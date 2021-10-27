أبطال مونديال 2014 في مباراة وداع لوف

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وسيكون الوداع الرسمي للوف خلال المباراة المقررة أمام ليختنشتاين في 11 نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.
وكشف هويديس، الذي يؤدي حاليا دور مسؤول اتصال بين إدارة الاتحاد الألماني والمنتخب، عن جزء من قائمة الحضور في المباراة المقررة في فولفسبورج.
وقال هويديس لموقع الاتحاد الألماني على الإنترنت «سيجتمع جزء من عائلة المنتخب، منه لاعبون ومدربون وإداريون رافقوا لوف لأعوام ويعنون الكثير بالنسبة له، فقد توجوا بكأس العالم معه. منهم على سبيل المثال لوكاس بودولسكي وبير ميرتساكر وسامي خضيرة».
كذلك ستشهد المباراة وداع أندرياس كيبكه الذي تولى تدريب حراس مرمى المنتخب لفترة طويلة.
وقال هويديس إنه يتطلع إلى رؤية مدرجات الاستاد كاملة العدد واحتفالية جيدة لواحد من مدربي المنتخب الأكثر نجاحا على الإطلاق.
وكان من المفترض أن تجرى مراسم الوداع الرسمي ليواخيم لوف في إحدى المباريات التي أقيمت في سبتمبر الماضي، لكن جرى التأجيل بناء على طلب لوف كي يتمكن المدرب الجديد للمنتخب هانزي فليك من تهيئة أوضاعه في المنصب.
وتأهل المنتخب الألماني بالفعل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، وقد حقق الفوز في جميع المباريات الخمس التي خاضها تحت قيادة فليك حتى الآن.
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