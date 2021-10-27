بيكر يأسف لغياب مواهب بالتنس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه نجم لتنس الألماني السابق بوريس بيكر انتقادات للاتحاد الألماني للتنس بسبب الافتقاد لمواهب شابة صاعدة على مستوى تنس الرجال في ألمانيا.

وقال بيكر في صوتية لشبكة «يوروسبورت»: أشعر بالقلق بشأن المواهب الشابة في ألمانيا. لا أرى أي لاعبين شبان ضمن المراكز الـ50 الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.

وكان بيكر مسؤولا عن المواهب الشابة خلال توليه إدارة تنس الرجال في الاتحاد الألماني حتى نهاية العام الماضي.

وذكر بيكر «كان لدي إحباطات. ففي تلك الأعوام الأربعة، لاحظت أن هياكل الاتحاد راسخة للغاية. لم أنجح في إجراء تغييرات هيكلية، لأن هذا لم يكن مرغوبا فيه».

ويشهد تنس الرجال في ألمانيا حاليا تواجد لاعب واحد ضمن مراكز القمة، وهو ألكسندر زفيريف المتوج بالذهبية في أولمبياد طوكيو.

وتشهد المراكز الـ100 الأولى في التصنيف العالمي 3 لاعبين آخرين فقط من ألمانيا وهم يان لينارد شتراف (المركز 53) ودومينيك كيبفر (المركز 62) وبيتر جوجوفيتسك (المركز 86).

وأضاف بيكر «دول أخرى تظهر لنا كيفية التحسن. إيطاليا على سبيل المثال، لديها نظام أفضل».