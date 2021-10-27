شكرا لقرائتكم خبر بيكر يأسف لغياب مواهب بالتنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال بيكر في صوتية لشبكة «يوروسبورت»: أشعر بالقلق بشأن المواهب الشابة في ألمانيا. لا أرى أي لاعبين شبان ضمن المراكز الـ50 الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.
وكان بيكر مسؤولا عن المواهب الشابة خلال توليه إدارة تنس الرجال في الاتحاد الألماني حتى نهاية العام الماضي.
وذكر بيكر «كان لدي إحباطات. ففي تلك الأعوام الأربعة، لاحظت أن هياكل الاتحاد راسخة للغاية. لم أنجح في إجراء تغييرات هيكلية، لأن هذا لم يكن مرغوبا فيه».
ويشهد تنس الرجال في ألمانيا حاليا تواجد لاعب واحد ضمن مراكز القمة، وهو ألكسندر زفيريف المتوج بالذهبية في أولمبياد طوكيو.
وتشهد المراكز الـ100 الأولى في التصنيف العالمي 3 لاعبين آخرين فقط من ألمانيا وهم يان لينارد شتراف (المركز 53) ودومينيك كيبفر (المركز 62) وبيتر جوجوفيتسك (المركز 86).
وأضاف بيكر «دول أخرى تظهر لنا كيفية التحسن. إيطاليا على سبيل المثال، لديها نظام أفضل».
كانت هذه تفاصيل خبر بيكر يأسف لغياب مواهب بالتنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.