شكرا لقرائتكم خبر هوفنهايم ينضم لمشترطي التطعيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضم هوفنهايم إلى الأندية الألمانية التي تسمح بدخول المشجعين البالغين إلى الاستادات بشرط تقديم ما يثبت التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا أو التعافي من العدوى.

وأعلن هوفنهايم أن تقديم ما يثبت سلبية نتائج فحص كورونا دون إعفاء طبي من تناول اللقاح، لن يصبح كافيا للسماح بدخول الاستاد اعتبارا من 20 نوفمبر المقبل.

أما الأطفال، فسيكون مسموحا لهم بالدخول بمجرد تقديم ما يثبت سلبية نتائح الفحوص.

وجرى السماح لهوفنهايم بحضور 15 ألفا و75 مشجعا فقط، وهو ما يعادل نحو نصف سعة الاستاد.