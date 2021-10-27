شكرا لقرائتكم خبر هوفنهايم ينضم لمشترطي التطعيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعلن هوفنهايم أن تقديم ما يثبت سلبية نتائج فحص كورونا دون إعفاء طبي من تناول اللقاح، لن يصبح كافيا للسماح بدخول الاستاد اعتبارا من 20 نوفمبر المقبل.
أما الأطفال، فسيكون مسموحا لهم بالدخول بمجرد تقديم ما يثبت سلبية نتائح الفحوص.
وجرى السماح لهوفنهايم بحضور 15 ألفا و75 مشجعا فقط، وهو ما يعادل نحو نصف سعة الاستاد.
كانت هذه تفاصيل خبر هوفنهايم ينضم لمشترطي التطعيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.